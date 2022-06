Milan, il Lille rifiuta 10 milioni del PSG per Renato Sanches (Di venerdì 24 giugno 2022) Il PSG non molla la presa su Renato Sanches: rifiutata una prima offerta dal Lille di 10 milioni, ma i parigini sono favoriti Il PSG non molla la pista Renato Sanches. Secondo quanto riportato da Le10Sport i parigini avrebbero fatto recapitare un’offerta da 10 milioni al Lille. Offerta rifiutata e valutata troppo bassa, ma dalla Francia sono sicuri che il PSG sia favorito sul Milan per accaparrarsi il centrocampista portoghese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Il PSG non molla la presa suta una prima offerta daldi 10, ma i parigini sono favoriti Il PSG non molla la pista. Secondo quanto riportato da Le10Sport i parigini avrebbero fatto recapitare un’offerta da 10al. Offertata e valutata troppo bassa, ma dalla Francia sono sicuri che il PSG sia favorito sulper accaparrarsi il centrocampista portoghese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

pino_nostro : RT @LeBombeDiVlad: ? ULTIM’ORA - #Milan, sfuma #Botman ?? Il #Newcastle ha raggiunto l’intesa con il #Lille #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciome… - elliott_il : @peppec77 Ma cosa vuoi che ti dico che non capisco? Si sapeva che Milan non alzava piu di 30 su Botman, se Lille li… - LiLl0o : RT @PaoloBianchessi: Il #Milan batte il primo #Botman di #mercato: niente aste, vince la sopravvalutazione. #Botman va al #Newcastle. Vince… - pino_nostro : RT @eltecatito_: ??Come anticipato da @TecaTV_, #Botman ha scelto il #Newcastle da mesi. Il #lille ha accettato l’offerta da €40M. #Milan BE… - demola10 : RT @86_longo: Vince la linea Lille: voleva cedere Botman al Newcastle. Maldini e Massara hanno fatto tutto il possibile, andando anche a Li… -