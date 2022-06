Migranti: Salvini, 'attaccato da Pd e sinistra perchè denuncio naufraghi Tik Tok' (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Ieri il Pd e la sinistra mi hanno attaccato perché ho osato dire che dei naufraghi sbarcare con il telefonino di ultima generazione, il cappellino, gli occhiali da sole e le scarpe da tennis li ho visti raramente. Noi stiamo accogliendo i naufraghi che, quando sbarcano, fanno le storie Tik Tok. Noi vogliamo aiutare mamme e bimbi che vengono dall'Ucraina, come stanno facendo ora tanti italiani, ma non possiamo permetterci decine di migliaia di sbarchi senza limiti". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato a "Mattino 5" su Canale 5. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Ieri il Pd e lami hannoperché ho osato dire che deisbarcare con il telefonino di ultima generazione, il cappellino, gli occhiali da sole e le scarpe da tennis li ho visti raramente. Noi stiamo accogliendo iche, quando sbarcano, fanno le storie Tik Tok. Noi vogliamo aiutare mamme e bimbi che vengono dall'Ucraina, come stanno facendo ora tanti italiani, ma non possiamo permetterci decine di migliaia di sbarchi senza limiti". Lo ha detto il leader della Lega Matteo, intervistato a "Mattino 5" su Canale 5.

