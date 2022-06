Michelle Hunziker | durante la vacanza il brutto incidente | la conduttrice è rimasta ferita | Ecco le sue condizioni

Leggi su kronic

(Di venerdì 24 giugno 2022) Purtroppolaha vissuto uncosa è accaduto, i dettagli della vicenda Una delle conduttrici più belle, simpatiche e talentuose di cui gode lo spettacolo italiano è lei, la bellissima. La donna, nel corso della sua carriera ha presentato diversi show tra cui il tg satirico Striscia la notizia al fianco di Gerry Scotti,Impossibile il suo primo one woman show, All toghether now, Paperissima e Love Bugs. Purtroppo, però,laha dovuto affrontare undi cui è. curiosità sulla(foto ...