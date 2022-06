Mezzogiorno | cambia la narrazione | il Pil non è tutto Ma quale futuro è possibile se i giovani se ne vanno?

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 giugno 2022) Ma, insomma, come si presenta la coppa del: mezza piena o mezza vuota? Dobbiamo credere allasorrentina, per riferirci a quella accreditata da Casa Ambrosetti per il convegno organizzato qualche settimana fa dalla ministra Mara Carfagna, o vale sempre e ancora la prudenza degli amici della Svimez confortata dagli studi della Banca d’Italia?Si è finalmente messo in moto, questo Sud, candidandosi a fornire un secondo motore industriale al sistema Paese o continua a rappresentare il peso morto che impedisce alle regioni del Nord di seguire le magnifiche sorti e progressive cui sono naturalmente destinate? Per descriverlo valgono di più gli accenni alla vivacità delle start up o i dati della disoccupazionele e femminile?E questa benedetta posizione geografica centrale nel Mediterraneo – su cui si è tanto ...