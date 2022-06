(Di venerdì 24 giugno 2022) Cielo sereno quasi ovunque, temperature minime in calo, massime in aumentoa 37° L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Meteo Toscana: le previsioni del Lamma fino a martedì 28 giugno - ProtCivComuneFi : Bollettino Meteo Aggiornato a Venerdì, 24 Giugno 2022, 08.35 CFR Toscana Online #meteo #toscana #cfr - flash_meteo : Il meteo di oggi in Toscana - venerdì 24 giugno 2022 - csd1909 : RT @flash_meteo: #meteo #toscana la settimana prossima ancora probabili condizioni di caldo intenso. Nell'immagine le temperature ecceziona… - amtoscana : Previsioni meteo Toscana - 24/06/2022 08:00 - LAMMA - -

LA NAZIONE

... giugno 2021 fu un mese secco record, molto avaro di precipitazioni , sono passati 365 giorni e la situazione è peggiorata ulteriormente con una siccità estrema su nord Italia enel lungo ...... su alcune aree del Centro (speciee Lazio) e sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. I ... almeno per i prossimi 10 giorni, la situazionesul Mediterraneo non dovrebbe subìre ... Meteo Toscana, il caldo ci abbandona: si respira. Arrivano piogge e allerta gialla FIRENZE – Ecco le previsioni meteo per la Toscana per questo week end, fino al 28 giugno, elaborate dal Lamma: VENERDI’ 24 GIUGNO, SAN GIOVANNI – Cielo poco nuvoloso o velato con addensamenti più cons ...Una situazione di severità idrica elevata che configura uno dei periodi più siccitosi degli ultimi vent’anni. E’ quanto emerso dall’incontro convocato ieri dall’assessora all’ambiente e difesa del suo ...