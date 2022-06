Meteo Roma: previsioni per il weekend (Di venerdì 24 giugno 2022) Sabato al mattino molta nuvolosità in transito con la possibilità di deboli piogge, più asciutto al pomeriggio con nubi sparse alternate ad ampie schiarite; in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni. Temperature comprese tra +20°C e +33°C. Domenica giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia in mattinata sia poi nel corso del pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +20°C e +38°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Sabato al mattino cieli nuvolosi su tutta la regione con la possibilità di deboli piogge a carattere isolato, stabile il pomeriggio con graduali schiarite in arrivo; in serata tempo stabile e asciutto su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Domenica stabile al mattino con cieli pienamente ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 giugno 2022) Sabato al mattino molta nuvolosità in transito con la possibilità di deboli piogge, più asciutto al pomeriggio con nubi sparse alternate ad ampie schiarite; in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni. Temperature comprese tra +20°C e +33°C. Domenica giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia in mattinata sia poi nel corso del pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +20°C e +38°C.Lazio:per ilSabato al mattino cieli nuvolosi su tutta la regione con la possibilità di deboli piogge a carattere isolato, stabile il pomeriggio con graduali schiarite in arrivo; in serata tempo stabile e asciutto su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Domenica stabile al mattino con cieli pienamente ...

MeteoWeb_eu : +++ PREVISIONI #METEO, SCENARIO HORROR PER LA PROSSIMA SETTIMANA: SEMPRE PIU' CALDO, ANCHE #ROMA VERSO I +40°C. MAP… - peppecaridi : +++ PREVISIONI #METEO, SCENARIO HORROR PER LA PROSSIMA SETTIMANA: SEMPRE PIU' CALDO, ANCHE #ROMA VERSO I +40°C. MAP… - TuttoSuRoma : Meteo #Roma: oggi nubi sparse, Sabato 25 poco nuvoloso, Domenica 26 sole e caldo - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Previsioni meteo week end 25 giugno: sabato +33, domenica 36, lunedì non cambia -