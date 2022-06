Mercato Roma, news: Zaniolo, appuntamento a settembre per rinnovo (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Tiago Pinto, general manager della Roma, e Claudio Vigorelli, l’agente di Nicolò Zaniolo si sono dati appuntamento a settembre – una volta chiusa la sessione estiva di calcioMercato – per parlare del rinnovo del 22enne attaccante giallorosso, il cui contratto va in scadenza a giugno 2024. Le parti dunque si siederanno di nuovo intorno a un tavolo tra qualche mese, a meno che in queste settimane non arrivino offerte vantaggiose o per la Roma, o per Zaniolo, o per entrambe le parti. Alla finestra c’è il Tottenham. Tiago Pinto ha incontrato Fabio Paratici e hanno parlato di Zaniolo. Nessuna offerta né una vera e propria trattativa, ma Paratici (che stima il giocatore da tempo) e gli Spurs seguono con interesse l’evolversi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Tiago Pinto, general manager della, e Claudio Vigorelli, l’agente di Nicolòsi sono dati– una volta chiusa la sessione estiva di calcio– per parlare deldel 22enne attaccante giallorosso, il cui contratto va in scadenza a giugno 2024. Le parti dunque si siederanno di nuovo intorno a un tavolo tra qualche mese, a meno che in queste settimane non arrivino offerte vantaggiose o per la, o per, o per entrambe le parti. Alla finestra c’è il Tottenham. Tiago Pinto ha incontrato Fabio Paratici e hanno parlato di. Nessuna offerta né una vera e propria trattativa, ma Paratici (che stima il giocatore da tempo) e gli Spurs seguono con interesse l’evolversi ...

