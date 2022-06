Mercato Fiorentina, arriva il nuovo attaccante: sarà il vice Cabral (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Mercato della Fiorentina partirà dalla ricerca di un nuovo attaccante per completare il reparto offensivo di Italiano. Resta viva l’ipotesi di riscatto di Piatek, ma attenzione al doppio scenario per il ruolo di vice Cabral La Fiorentina proverà a trattare per il riscatto di Piatek in vista della prossima stagione. L’attaccante polacco, dal canto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 24 giugno 2022) Ildellapartirà dalla ricerca di unper completare il reparto offensivo di Italiano. Resta viva l’ipotesi di riscatto di Piatek, ma attenzione al doppio scenario per il ruolo diLaproverà a trattare per il riscatto di Piatek in vista della prossima stagione. L’polacco, dal canto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

marinabeccuti : Fiorentina, si allontana Milinkovic-Savic: il Torino non ha gradito l'inserimento su Mandragora - Torinogranatait : Fiorentina, si allontana Milinkovic-Savic: il Torino non ha gradito l'inserimento su Mandragora - CalcioOggi : La Fiorentina accende il proprio mercato: in arrivo la fumata bianca per Jovic e Mandragora - TUTTO mercato WEB - jack_kcaj1 : RT @CorSport: #Mandragora a un passo dalla #Fiorentina: alla #Juve circa 10 milioni ?? - infoitsport : La Fiorentina accende il proprio mercato: in arrivo la fumata bianca per Jovic e Mandragora -