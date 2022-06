Pubblicità

Cure a casa quando possibile, anche attraverso la telemedicina; infermieri di famiglia per gestire le cronicita' e Case della Comunita' dove si potranno trovaree 7 giorni su 7 e si potranno effettuare esami diagnostici e visite, ricevendo assistenza nei casi meno gravi. 24 giugno 2022...ha parlato del lavoro in commissione sanità "per ampliare qui a Sant'Elpidio a Mare la Potes, ...4 milioni di euro dai fondi del Pnrr e si è raggiunto un accordo lodevole per far entrare idi ... Medici h24 e cure a casa, la rivoluzione della sanita' postcovid CISTERNA – Il Pat di Cisterna, il Punto di Assistenza Territoriale della Asl di Latina su via Monti Lepini 2, a partire da sabato 25, sarà aperto alla popolazione h24, ma non sarà un pronto soccorso.Cure a casa quando possibile, anche attraverso la telemedicina; infermieri di famiglia per gestire le cronicità e Case della Comunità dove si potranno trovare medici h24 e 7 giorni su 7 e si potranno ...