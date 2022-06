Matteo Signani, 43 anni e terza difesa europea. Col sogno Mondiale sullo sfondo (Di venerdì 24 giugno 2022) Nei pesi medi che furono di Bernard Hopkins (campione del mondo di divisione a 40 anni, poi mediomassimo iridato da record a 49), la longevità è sempre argomento di casa. Matteo Signani è l’ennesima bella storia di sport, protagonista di una scalata per pochi, da “pugile considerato perdente” a unico italiano con una cintura europea. A 43 anni, con un record fatto di 31 vittorie, 5 sconfitte e 3 pareggi, Matteo Signani quella cintura è chiamato a difenderla per la terza volta. Stavolta in trasferta (terza volta fuori dall’Italia) contro un pugile di casa: Anderson Prestot a Massy in Francia. L’incontro era in programma originariamente sabato 19 marzo, ma fu rinviato a causa di un ascesso dentale improvviso subìto da ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Nei pesi medi che furono di Bernard Hopkins (campione del mondo di divisione a 40, poi mediomassimo iridato da record a 49), la longevità è sempre argomento di casa.è l’ennesima bella storia di sport, protagonista di una scalata per pochi, da “pugile considerato perdente” a unico italiano con una cintura. A 43, con un record fatto di 31 vittorie, 5 sconfitte e 3 pareggi,quella cintura è chiamato a difenderla per lavolta. Stavolta in trasferta (volta fuori dall’Italia) contro un pugile di casa: Anderson Prestot a Massy in Francia. L’incontro era in programma originariamente sabato 19 marzo, ma fu rinviato a causa di un ascesso dentale improvviso subìto da ...

