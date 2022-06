Martinciglio lascia gruppo Di Maio e torna in M5S: "Ho visto Conte" (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - A un giorno dalla costituzione del nuovo gruppo di Insieme per il Futuro alla Camera, la deputata Vita Martinciglio ci ripensa e ritorna nel Movimento 5 Stelle. "Di Maio ha grandi capacità, a lui va la mia stima. Rispetto la sua figura e il suo progetto politico. Ipf sarà grande ma io ho deciso di tornare nell'unico posto dove, nonostante tutto, mi sento ancora a casa", dice all'Adnkronos la parlamentare siciliana motivando la sua scelta. Decisivo, racconta, è stato il colloquio con il leader del M5S Giuseppe Conte. "Ho visto Giuseppe e ho avuto anche altre interlocuzioni. A Conte ho detto quello che ho affermato poc'anzi. Auguro ai colleghi di Ipf il meglio: nutro ancora la speranza che un giorno le nostre strade si possano ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - A un giorno dalla costituzione del nuovodi Insieme per il Futuro alla Camera, la deputata Vitaci ripensa e rinel Movimento 5 Stelle. "Diha grandi capacità, a lui va la mia stima. Rispetto la sua figura e il suo progetto politico. Ipf sarà grande ma io ho deciso dire nell'unico posto dove, nonostante tutto, mi sento ancora a casa", dice all'Adnkronos la parlamentare siciliana motivando la sua scelta. Decisivo, racconta, è stato il colloquio con il leader del M5S Giuseppe. "HoGiuseppe e ho avuto anche altre interlocuzioni. Aho detto quello che ho affermato poc'anzi. Auguro ai colleghi di Ipf il meglio: nutro ancora la speranza che un giorno le nostre strade si possano ...

