Martin Hinteregger annuncia il ritiro a 29 anni L’Eintracht Francoforte | “Massimo rispetto per la decisione”

(Di venerdì 24 giugno 2022) Laè di quelle irreversibili, maturate dopodi riflessione. Eppure, difensore del, ha soltanto 29e meno di un mese fa si augurava di vincere la Champions League di fronte ai tifosi della squadra tedesca. Nonostante sia arrivato come un fulmine a ciel sereno, il suo, richiesto e accettato dal consiglio direttivo del team il 23 giugno, è stato accolto con serenità. “Questamerita il. Grazie di tutto Hinti! Ti auguriamo tutto il meglio per il futuro. Sei e rimarrai un’aquila”, si legge sul profilo Twitter della club, con il quale solo poche settimane fa aveva vinto l’Europa League a Siviglia. Sul sito ...

