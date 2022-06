Marefestival a Salina | a Paolo Conticini il premio Troisi Stasera la coppia Tognazzi - Izzo

(Di venerdì 24 giugno 2022) In corso l'undicesima edizione del, la manifestazione in scena a, una delle Isole Eolie, scenografia naturale dell'ultimo film di Massimo"Il Postino". Nella ...

Pubblicità

MDiretta : Inaugurata l'XI edizione del Marefestival Salina Premio Troisi, premiati Paolo Conticini e Gabriel Garko Inaugurata… - AnsaSicilia : A Marefestival intervista inedita di Lunetta Savino a Troisi. A Salina, l'attrice lo intervistò per un libro su De… - TgrRaiSicilia : A Salina torna il Marefestival Premio Troisi 2022, evento che coniuga cinema e salute con esami e test preventivi g… - OpenFiberIT : #OpenFiber è Sponsor dell'XI edizione del @MareFestival15, una kermesse di cinema e cultura nell'atmosfera incantat… - giovannizambito : Fattitaliani intervista Massimiliano Cavaleri, direttore artistico di Marefestival Salina -

In corso l'undicesima edizione del Premio Troisi, la manifestazione in scena a, una delle Isole Eolie, scenografia naturale dell'ultimo film di Massimo Troisi "Il Postino". Nella prima serata della kermesse - dalla piazza ...'Portare il cinema su un'isola dove il cinema non c'e'': e' l'appello di Maria Grazia Cucinotta, madrina del Premio Troisi, che si e' aperto ieri sera a, dove fu girato 'Il Postino', ultimo film di Massimo Troisi. 'Insieme al sindaco di Malfa - ha aggiunto Cucinotta - stiamo raccogliendo i fondi per ...In corso l'undicesima edizione del Premio Troisi Marefestival , la manifestazione in scena a Salina, una delle Isole Eolie, scenografia naturale dell'ultimo ...L'intervista inedita di Troisi che Lunetta Savino presenta al Marefestival di Malfa, nell'isola eoliana di Salina, è nata mentre l'attrice stava scrivendo un libro su Peppino De Filippo. (ANSA) ...