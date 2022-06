(Di venerdì 24 giugno 2022) Tra il 2021 e i primi cinque mesi del 2022, ladidiha effettuato una serie di controlli sui contributi a fondo perduto e i finanziamenti bancari assistiti da garanzia, legati alle misure per contrastare l’emergenza, che hanno portato alla denuncia di 6 persone per l’indebita richiesta o percezione di circa. È quanto emerge daldell’attività del nucleo di, diffuso in occasione del 248esimo anniversario di fondazionedi, celebrato oggi, all’internoCaserma Fin. Luigi Boccaletti., ilGdF Dalemerge ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Mantova, scoperte irregolarità sui ristori Covid per 400mila euro. Il bilancio della Guardia di Finanza… -

Secolo d'Italia

... monete e tesori da Calvatone attraverso vecchie e nuoveGiovedì 14 luglio, ore 21, ... ore 20.30, Piadena Daniela BENEDETTI (collaboratrice SABAP per le province di Cremona, Lodi,), ...... fondamentali in un evento in cui più della metà dei partecipanti viaggia su vetture, è ... e scendere versoe Ferrara, con l'arrivo a Cervia - Milano Marittima. Giovedì 16 giugno, per ... Mantova, scoperte irregolarità sui ristori Covid per 400mila euro. Il bilancio della Guardia di Finanza Ascoltando 'Tanteanime' si ha modo di scoprire posti sorprendenti ... parte di un complesso devozionale unico diffuso tra Lombardia e Piemonte, Mantova e Sabbioneta, le due città ideali del ...Dal 16 al 19 giugno l'iniziativa "Aperti per voi sotto le stelle". Aperture straordinarie, in alcuni casi anche serali. Tra i gioielli, la ...