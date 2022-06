Man City sciopero accordo per la firma di Kalvin Phillips del Leeds

(Di venerdì 24 giugno 2022) 2022-06-24 18:49:03 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Venerdì il Manchesterha raggiunto unsulladi un altro obiettivo chiave in vista della stagione 2022/23. L’ultimo giocatore pronto a portare i suoi talenti all’Etihad?. Come confermato da una miriade di fonti attendibili, sul retro di settimane di trattative, la squadra di trasferimento sulla metà azzurra del Manchester ha finalmente trovato i termini di uncon i rivali di Premier League delUnited. L’dovrebbe basarsi su una commissione iniziale di 42 milioni di sterline, seguita da ulteriori 3 milioni di sterline in potenziali componenti aggiuntivi. A dirigere nell’altra ...

Pubblicità

edunogueira : Marquei como visto Ted Lasso - 2x8 - Man City - vlasiciano : #Calciomercato: Milan è vicino a raggiungere un accordo con Gabriel Jesus per un quinquennale da 6,5M a stagione. C… - SuperDwight14 : @Ale77_Col @manuela_orazi @Nando_linoo Chiedi ai tifosi del man city se preferiscono vincere la premier o l'europa… - AgrelliGennaro : Segnali di rotture tra la @juventusfc e #DeLigt. Rinnovo che si allontana, Chelsea e Man City seguono con molta attenzione la faccenda. - GiulioValentiny : @calcioinglese Anche se per una sola stagione, quasi a fine carriera, ha giocato nel Man City un certo George Weah,… -

TUTTO mercato WEB

...Chao Pak Kei (Mac) - Taiwan Steel (Tpe) Rinviata LeeWarriors (Hkg) - Eastern AA (Hkg) 1 - 3 (Finale) Viettel (Vie) - Young Elephant (Lao) 5 - 1 (Finale) PSM Makassar (Ina) - Kuala Lumpur(...La Roma invece evita alcune delle big (Real Madrid,ed Eintracht): esordio contro il Glasgow; chi vince affronta una fra Paris FC (FRA) e Servette (SUI). Da ricordare che Barcellona , ... Man City, il mercato non si ferma ad Haaland. Accordo col Leeds per l'acquisto di Phillips EXCL: Man City have reached agreement with Leeds to sign midfielder Kalvin Phillips. £42m + £3m — with Darko Gyabi joining #LUFC separately for £5m fixed. Clubs now in process of finalising deal ...Con lo scadere del tempo sul contratto di Raheem Sterling, la probabilità che possa lasciare il Manchester City aumenta di giorno in giorno. La sua prossima ...