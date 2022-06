(Di venerdì 24 giugno 2022) “Sono solo un operaio che arriva preciso a fine mese, vivo in unapiccola in centro ama sono disponibile ad ospitare la Signora con la sua bambina”. Questo è solo uno delle decine di messaggi che sono arrivati alla redazione de La Nazione nelle ultime ventiquattro ore, da quando Luce! ha pubblicato l’articolo di denuncia sul caso di, unadi 36 anni abbandonata dal compagno ad inizio gravidanza, rimasta senzae senza lavoro, che cerca una sistemazione urgente super sé e per la figlia di appena 11 mesi. La risposta dei fiorentini – e non solo- è stata immediata: “Siamo una famiglia di Pistoia, possiamo ospitare lae la piccolina”; “Vi tengo io per sempre a tutt’e due”; “Vieni anostra, ti ospitiamo ...

Pubblicità

Corriere : Jennifer, mamma single: «Cerco casa a Firenze ma quando dico che ho una figlia tutti si tirano indietro» - Luce_news : Mamma Jennifer, Firenze ha un cuore e risponde all’appello: “Le diamo noi una casa gratis” - IndiaMele : RT @Corriere: Jennifer, mamma single: «Cerco casa a Firenze ma quando dico che ho una figlia tutti si tirano indietro» - Mary35999509 : RT @Corriere: Jennifer, mamma single: «Cerco casa a Firenze ma quando dico che ho una figlia tutti si tirano indietro» - jornalistavitor : RT @Corriere: Jennifer, mamma single: «Cerco casa a Firenze ma quando dico che ho una figlia tutti si tirano indietro» -

...per trovare un alloggio- bambino, ma i tempi sono lunghissimi e non è una procedura semplice'. Dopo l'appello, fatto per se stessa e per chiunque si trovi nella sua stessa situazione,...Accanto a lei, oltre al marito, anche lache non l'ha abbandonata un attimo, a conferma di quanto il loro rapporto sia forte e intenso. Anche quello tra Eva e la sua primogenita ...Jennifer ha una bambina di 11 mesi e non ha un lavoro. Vive da sola con sua figlia, dopo che il suo compagno l'aveva lasciata quando era ancora incinta. E a Firenze non riesce a trovare ...Non c’entrano nulla i treni e gli scambi (se non quelli linguistici), bensì Emme non si sente né carne né pesce, né maschio né femmina. Tradotto: tu padre mi ha fatto maschio e mi hai dato questo nome ...