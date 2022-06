Macedonia Nord: Bulgaria toglie veto a proposta adesione Ue (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo un acceso dibattito il parlamento bulgaro ha approvato la mozione avanzata dall'opposizione e sostenuta dal partito 'Continuiamo il cambiamento' del premier dimissionario Kiril Petkov volta ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo un acceso dibattito il parlamento bulgaro ha approvato la mozione avanzata dall'opposizione e sostenuta dal partito 'Continuiamo il cambiamento' del premier dimissionario Kiril Petkov volta ad ...

FMCastaldo : L'Ue ha riconosciuto lo status di Paese candidato a #Ucraina e #Moldavia: un passo storico e doveroso nel processo… - ACSperanza1 : Dopo il vertice della UE in cui l'Ucraina ha ottenuto lo status di Paese candidato, la sua bandiera è stata esposta… - mariofornaroli : RT @HSkelsen: Con il veto bulgaro decaduto, Albania e Macedonia del Nord dovrebbero iniziare a breve i negoziati per l'adesione all'UE. Put… - ChicoCayetano : RT @HSkelsen: Con il veto bulgaro decaduto, Albania e Macedonia del Nord dovrebbero iniziare a breve i negoziati per l'adesione all'UE. Put… - inscetsattack : RT @HSkelsen: Con il veto bulgaro decaduto, Albania e Macedonia del Nord dovrebbero iniziare a breve i negoziati per l'adesione all'UE. Put… -