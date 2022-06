Ma quale "voglia di lavorare"! Cari giovani, siate meno emotivi (Di venerdì 24 giugno 2022) Ci sta sfuggendo di mano questa faccenda dell’aver voglia di lavorare. Nell’ormai celebre dialogo (vero? presunto? sui social non si sa mai) pubblicato su TikTok dall’aspirante commessa di Secondigliano, alla quale una negoziante offriva duecentottanta euro di stipendio mensile in cambio di dieci ore di lavoro al giorno, la famosa voglia di lavorare risultava discriminante decisiva da entrambe le parti. La negoziante accusava i giovani di non aver voglia di lavorare. E l’aspirante commessa replicava in sostanza che sono proposte economiche del genere a far passare ogni voglia. È un effetto della tirannia delle emozioni in cui ci dibattiamo, dando per scontato che facciamo qualcosa solo perché ne abbiamo voglia e che, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 giugno 2022) Ci sta sfuggendo di mano questa faccenda dell’averdi. Nell’ormai celebre dialogo (vero? presunto? sui social non si sa mai) pubblicato su TikTok dall’aspirante commessa di Secondigliano, allauna negoziante offriva duecentottanta euro di stipendio mensile in cambio di dieci ore di lavoro al giorno, la famosadirisultava discriminante decisiva da entrambe le parti. La negoziante accusava idi non averdi. E l’aspirante commessa replicava in sostanza che sono proposte economiche del genere a far passare ogni. È un effetto della tirannia delle emozioni in cui ci dibattiamo, dando per scontato che facciamo qualcosa solo perché ne abbiamoe che, ...

Pubblicità

egorapline : con quale voglia studierò oggi esattamente che Palle mi viene da urlare non voglio fare + nulla - VerticalEl : RT @trip1967: Ho perso la voglia di discutere con chiunque di qualunque cosa, perché a ognuno di noi interessa solo convincere l’altro di a… - Faiele85 : @trevelyannn Madonna sti open world sempre più grandi... Tra sto qui ed Elden Ring, non so quale ho meno voglia di cominciare ?? - trip1967 : Ho perso la voglia di discutere con chiunque di qualunque cosa, perché a ognuno di noi interessa solo convincere l’… - Sabatina_SN : Quale voglia di migliorarmi, intervenire in inglese ai dibattiti o in francese. Svilupparmi, entrare in relazione c… -