‘Lutto’ nella musica, Caparezza si ritira: l’annuncio (e il motivo) del cantante (Di venerdì 24 giugno 2022) Caparezza è costretto a ritirarsi per un problema di salute che lo tormenta da anni: cosa ha raccontato il cantante Una brutta notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per i tantissimi fan di Michele Salvemini, meglio conosciuto come Caparezza. Cosa è successo? Il noto ed amato cantante pugliese ha rivelato che si ritirerà presto dalle scene che lo vedevano coinvolto in live. Caparezza (Screenshot da Instagram)In un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino il cantante ha raccontato che a spingerlo verso questa drastica decisione sono stati alcuni problemi di salute. Da anni infatti fa i conti con una malattia che lo mette sempre più a dura prova durante i suoi concerti, per cercare di risolvere ha fatto di tutto ma non è servito a niente. I ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 24 giugno 2022)è costretto arsi per un problema di salute che lo tormenta da anni: cosa ha raccontato ilUna brutta notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per i tantissimi fan di Michele Salvemini, meglio conosciuto come. Cosa è successo? Il noto ed amatopugliese ha rivelato che si ritirerà presto dalle scene che lo vedevano coinvolto in live.(Screenshot da Instagram)In un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino ilha raccontato che a spingerlo verso questa drastica decisione sono stati alcuni problemi di salute. Da anni infatti fa i conti con una malattia che lo mette sempre più a dura prova durante i suoi concerti, per cercare di risolvere ha fatto di tutto ma non è servito a niente. I ...

Pubblicità

pbersani : Ad Acri niente comizio in piazza a causa di un grave lutto che ha colpito questa comunità. Ho voluto comunque incon… - lucio_mauri80 : RT @pbersani: Ad Acri niente comizio in piazza a causa di un grave lutto che ha colpito questa comunità. Ho voluto comunque incontrare nell… - loris30999 : RT @pbersani: Ad Acri niente comizio in piazza a causa di un grave lutto che ha colpito questa comunità. Ho voluto comunque incontrare nell… - LB19712 : RT @ITALEXIT6: #ViaNantro #NessunaCorrelazione #MaloreImprovviso #Vaccinati Lutto nella Polizia di Stato, addio all'Ispettore Superiore Lui… - ITALEXIT6 : #ViaNantro #NessunaCorrelazione #MaloreImprovviso #Vaccinati Lutto nella Polizia di Stato, addio all'Ispettore Supe… -

Canoa in lutto: dopo 10 giorni di agonia si è spenta una giovane promessa - aveva solo 19 anni Il mondo della canoa italiano è in lutto. Il Circolo Nautico Posillipo ci ha tenuto a ricordare lo ... I funerali del ragazzo si terranno nella giornata di domani. Sono attese tantissime persone, le ... Penelope morta schiacciata dall'acquasantiera, 60 bambini dallo psicologo ... alunna dell'educandato Uccellis , morta in ospedale dopo l'incidente nella chiesa di Santa Chiara . 'È un lutto molto difficile da elaborare per i bambini. Mi sono accorta ascoltando i loro racconti ... Il mondo della canoa italiano è in. Il Circolo Nautico Posillipo ci ha tenuto a ricordare lo ... I funerali del ragazzo si terrannogiornata di domani. Sono attese tantissime persone, le ...... alunna dell'educandato Uccellis , morta in ospedale dopo l'incidentechiesa di Santa Chiara . 'È unmolto difficile da elaborare per i bambini. Mi sono accorta ascoltando i loro racconti ...