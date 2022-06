L' Unesco | Al 100% ci sarà uno tsunami Tre città a rischio nel Mediterraneo

(Di venerdì 24 giugno 2022) Nei prossimi 30 anni c'è il fortedi uno. E questoè quantificato a "quasi il". Lo afferma l', l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, in uno studio che invita lecostiere a prepararsi. I luoghi più asono Marsiglia (Francia), Alessandria (Egitto) e Istanbul (Turchia). Questerischiano di essere colpite da un'onda di altezza superiore al metro nei prossimi 30 anni. Secondo l', a causa dell'innalzamento del livello del mare, molte comunità costiere delrientrano nei territori a. Oltre a Marsiglia, Alessandria e Istanbul, l'include nell'elenco Cannes ...

C'è il rischio significativo di uno tsunami nei prossimi 30 anni. E questo rischio è quantificato a "quasi il 100%". Lo afferma l'Unesco, l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. L'organizzazione internazionale lancia l'allarme: "L'area del Mediterraneo è a rischio maremoto, bisogna fare in fretta"