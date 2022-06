Lulù Selassiè e la festa di compleanno senza ospiti | è andata proprio così? Ecco le dichiarazioni dell’agente | di Alex Belli e dell’hotel che ha ospitato il party

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 giugno 2022) Non c’è cosa più triste che festeggiare ilgli invitati. Questa scena effettivamente fa tornare al periodo delle scuole elementari quando tutto doveva essere perfetto e gli inviti venivano consegnati personalmente almeno 10 giorni prima (per essere sicuri della predi tutti). Saràanche per ildi? La principessina ha festeggiato il suoa Napoli, più precisamente in un noto hotel. Dalla casa più spiata d’Italia all’albergo il passo è breve. Troppo. È di Pipol Tv infatti, il nuovo portale di Gabriele Parpiglia, la notizia di ciò che sarebbe successo quella sera. Volete davvero saperlo? Non si sarebbe presentato nessuno. Pure gli ex concorrenti del reality avrebbero ...