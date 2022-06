Pubblicità

luciano_cortesi : @CottarelliCPI Mi sembra proprio l'ultima idiozia burocratica. Ogni nostra azione,ogni altro oggetto insomma tutto… - ribelle51 : L'ultima idiozia dell'Occidente è servita: chi è la nuova vittima? Scatt... - TommyBrain : L'ultima idiozia dell'Occidente è servita: chi è la nuova vittima? Scatta la mannaia della censura' - IacobellisT : L'ultima idiozia dell'Occidente è servita: chi è la nuova vittima? Scatta la mannaia della censura' - TommyBrain : L'ultima idiozia dell'Occidente è servita: chi è la nuova vittima? Scatta la mannaia della censura' -

Globalist.it

Dmitri Medvedev continua a lanciare attacchi diretti all'Occidente, stavolta è stato il turno della Germania. Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, ha attaccato direttamente il ministro ...Le sanzioni alla Russia sono state un capolavoro di, la consegna della ratio all'ideologia. ... quest'corsa con entusiasmo a suicidarsi per la difesa degli interessi USA, che con un solo ... L’ultima idiozia di Medvedev: “I tedeschi hanno assediato Leningrado per 900 giorni, come possono parlare” (80 anni fa) Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, ha attaccato direttamente il ministro degli Esteri di Berlino, Annalena Baerbock, la quale aveva denunciato che la Russia "sta usando la fame come ...Agustin Alvarez del Peñarol, come sapete, lo volevano in tanti, e alla fine lo ha comprato il Sassuolo per una cifra che si aggira intorno ai 12 milioni. Potrebbe essere un altro grande affare, ma imm ...