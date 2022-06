Lucia Azzolina lascia il M5S “Non siamo né carne e né pesce Il Movimento è come un fidanzato che speri che possa cambiare | ma non cambia Anzi peggiora”

Pubblicità

Semplic33413124 : RT @Agenzia_Ansa: L'ex ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha lasciato il gruppo del M5s ed è passata in quello Ipf. 'Vivo da mesi un e… - 71locatelli : RT @angelpicariello: Lucia #Azzolina passa con #DiMaio. Con la poltrona a rotelle è un attimo - Agenzia_Ansa : L'ex ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha lasciato il gruppo del M5s ed è passata in quello Ipf. 'Vivo da mes… - SiracusaPress : ?'Annuncio il mio addio al M5S, entro nel gruppo di Luigi Di Maio'.Così l’ex ministra siracusana dell’Istruzione Lu… - GazzettaDelSud : ?? Lucia #Azzolina va con #DiMaio: #M5S è come un fidanzato che speri che cambi ma... peggiora. -

La deputata ed ex ministro dell'istruzioneha lasciato il gruppo del M5s ed è passata in quello di Insieme per il futuro (Ipf) . 'Sono qui per dirvi che sto per uscire dal Movimento 5 stelle e firmerò nelle prossime ore per ...lascia il Movimento 5Stelle e approda nel gruppo alla Camera di Insieme per il futuro di Luigi Di Maio. Ad annunciarlo è la stessa ex ministro dell'Istruzione che chiarisce di stimare ...Roma, 24 giu. (askanews) - "Sono qui per dirvi che sto per uscire dal movimento 5 stelle e firmerò nelle prossime ore per entrare nel nuovo gruppo guidato da Di Maio". Lo ha annunciato a Montecitorio ...«Sono qui per dirvi che sto per uscire dal Movimento 5 stelle e firmerò nelle prossime ore per entrare nel nuovo gruppo guidato da Di Maio». Se ne va anche Lucia Azzolina, non senza un’amarezza che l’ ...