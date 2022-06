Love Film Festival 2022 al via oggi a Perugia: tra gli ospiti Don Most, Ralph di Happy Days (Di venerdì 24 giugno 2022) Madalina Ghenea e il mitico Don Most, Ralph di Happy Days, tra gli ospiti del Love Film Festival 2022, da oggi a domenica a Perugia. Al via oggi l'ottava edizione del Love Film Festival 2022, che si svolgerà a Palazzo Priori di Perugia fino a domenica 26 giugno. L'amore di quest'anno è quello per la Giustizia e quindi tutti i Film e i corti che saranno presentati comprenderanno la violenza di genere, il cyberbullismo, la guerra e i casi di mala giustizia. Tra gli ospiti la star di Happy Days Don Most. Il direttore ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 giugno 2022) Madalina Ghenea e il mitico Dondi, tra glidel, daa domenica a. Al vial'ottava edizione del, che si svolgerà a Palazzo Priori difino a domenica 26 giugno. L'amore di quest'anno è quello per la Giustizia e quindi tutti ie i corti che saranno presentati comprenderanno la violenza di genere, il cyberbullismo, la guerra e i casi di mala giustizia. Tra glila star diDon. Il direttore ...

