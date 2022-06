Lotta scudetto, la novità della Serie A: in caso di arrivo a pari punti ci sarà lo spareggio (Di venerdì 24 giugno 2022) La Serie A cambia volto e torna indietro nel tempo. Dalla prossima stagione, 2022 - 2023, in caso di arrivo a pari punti , il campionato verrà deciso da uno spareggio scudetto in gara secca . Dopo l'... Leggi su leggo (Di venerdì 24 giugno 2022) LaA cambia volto e torna indietro nel tempo. Dalla prossima stagione, 2022 - 2023, indi, il campionato verrà deciso da unoin gara secca . Dopo l'...

Pubblicità

maxcozza : @CucchiRiccardo Assolutamente favorevole. Non ho capito una parte della decisione: 3 squadre a pari punti per la re… - leggoit : #SerieA Lotta scudetto, la novità della Serie A: in caso di arrivo a pari punti ci sarà lo spareggio - AslanNerazzurro : Bene. Dunque scudetto in saccoccia a marzo. Cugini, si lotta per il secondo posto. - buteobuteo84 : @pap1pap In più mi aspetto la squadra sorpresa in lotta scudetto. Il post mondiale è sempre strano a maggior ragione in mezzo a una stagione - H0leHarry : @supersonico1986 Sarebbe bello foste in lotta per lo scudetto e vi derubassero stile muntari. Giusto per farvi rico… -