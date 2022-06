Lotta | Ranking Series Ostia 2022 | azzurri sottotono nella terza giornata

(Di venerdì 24 giugno 2022) Al PalaPellicone diè proseguita oggi latappa delledi, che si disputerà fino a domani, sabato 25 giugno:dedicata a femminile e stile libero, con gliimpegnati che sono stati tutti eliminati senza raccogliere neppure una vittoria. Per quel che riguarda lafemminile, nei -53 kg Oriana Di Stefano perde nei due incontri del girone nordico contro la magiara Szimonetta Timea Szeker e la canadese Samantha Leigh Stewart ed è eliminata, mentre nei -55 kg Alice Bevilacqua viene battuta nel girone nordico dalla romena Andreea Beatrice Ana e dalla tedesca Nina Hemmer ed esce di scena. Nei -59 kg Nairomi Sperandio viene battuta nei quarti dalla polacca Jowita ...

