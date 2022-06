Lotta, penultima giornata di Ranking Series a Ostia: Azzurri senza finali (Di venerdì 24 giugno 2022) E’ andata in scena oggi la penultima giornata di gare alla Ranking Series Matteo Pellicone di Ostia. Tra gli Azzurri sono salite sulle materassine romane le ultime Lottatrici di stile libero femminile e i primi del maschile: Oriana Di Stefano nei 53 kg, Alice Bevilacqua nei 55 kg, Nairomi Sperandio nei 59 kg, Veronica Braschi nei 65 kg e Benjamin Honis nei 97 kg. Purtroppo, nessun italiano è riuscito ad accedere alle fasi finali o, per chi Lottava nel girone nordico, a piazzarsi nelle prime posizioni. Appuntamento domani, sabato 25 giugno, con Shamil Omarov e Daniel Pucino nei 65 kg e a Gianluca Coletti e Gianluca Talamo nei 70 kg. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) E’ andata in scena oggi ladi gare allaMatteo Pellicone di. Tra glisono salite sulle materassine romane le ultimetrici di stile libero femminile e i primi del maschile: Oriana Di Stefano nei 53 kg, Alice Bevilacqua nei 55 kg, Nairomi Sperandio nei 59 kg, Veronica Braschi nei 65 kg e Benjamin Honis nei 97 kg. Purtroppo, nessun italiano è riuscito ad accedere alle fasio, per chiva nel girone nordico, a piazzarsi nelle prime posizioni. Appuntamento domani, sabato 25 giugno, con Shamil Omarov e Daniel Pucino nei 65 kg e a Gianluca Coletti e Gianluca Talamo nei 70 kg. SportFace.

