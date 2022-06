Lo strazio di Tom che ha perso la sua Danielle pochi minuti prima del matrimonio | “Indosserò per sempre l’anello”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 24 giugno 2022) E’ una notizia sconvolgente quella che arriva dal Regno Unito e che in poche ore ha fatto il giro del web lasciando davvero tutti senza parole. E’ la storia di una giovane coppia, che avrebbe dovuto realizzare il sogno della vita, coronare il sogno d’amore con le nozze ma purtroppo non è successo. E’ la storia di Tom Mann conosciuto in tutto il mondo come la star di X Factor UK che ha visto tramutarsi il giorno più bello della sua vita in un incubo. La sua compagna di vitaHampson, 34 anni, è morta nel giorno programmato per le loro nozze, lo scorso 18 giugno. La notizia ha sconvolto il suo pubblico e i familiari, quello che Tom eavevano programmato, non era unproprio organizzato come succede spesso per chi ha una malattia e non sa quanto avrà da vivere. La ragazza non soffriva di nessuna malattia ...