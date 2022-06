Lo squalo in spiaggia, ridotto così: il video che sconvolge l'Italia (Di venerdì 24 giugno 2022) Gli animalisti sono rimasti indignati di fronte al video che è diventando virale sui social di alcuni bagnanti che, nel sud della Sardegna, a Fontanamare, trascinano sulla riva uno squalo spiaggiato per fare dei selfie. L'animale, probabilmente un'innocua verdesca, è stato poi rigettata in mare a fronte delle offese e delle proteste dei presenti che hanno assistito alla scena. Il video è stato diffuso da Cagliaripad.it ed è diventato subito virale provocando la furia degli animalisti. Nelle immagini si vedono chiaramente i bagnanti tirare fuori dall'acqua la povera bestia boccheggiante sul bagnasciuga. Fortunatamente l'animale è stato rigettato in mare dopo le lamentele e le pressioni dei presenti, ma non prima di scattare qualche becero selfie. Sui social centinaia di utenti hanno commentato indignati ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Gli animalisti sono rimasti indignati di fronte alche è diventando virale sui social di alcuni bagnanti che, nel sud della Sardegna, a Fontanamare, trascinano sulla riva unoto per fare dei selfie. L'animale, probabilmente un'innocua verdesca, è stato poi rigettata in mare a fronte delle offese e delle proteste dei presenti che hanno assistito alla scena. Ilè stato diffuso da Cagliaripad.it ed è diventato subito virale provocando la furia degli animalisti. Nelle immagini si vedono chiaramente i bagnanti tirare fuori dall'acqua la povera bestia boccheggiante sul bagnasciuga. Fortunatamente l'animale è stato rigettato in mare dopo le lamentele e le pressioni dei presenti, ma non prima di scattare qualche becero selfie. Sui social centinaia di utenti hanno commentato indignati ...

