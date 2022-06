Lo sport al tempo della guerra, tra neutralità politica e principi dell’umanesimo (Di venerdì 24 giugno 2022) Un’occasione per riflettere sul ruolo dello sport nel complesso periodo storico attuale: questo il senso del convegno organizzato dai Proff. Stefano Bastianon, Ordinario di Diritto dell’Unione europea nell’Università degli studi di Bergamo e Corrado Del Bò, Ordinario di Filosofia del diritto nella medesima Università, dal titolo LO sport NEL CONTESTO della guerra RUSSO-UCRAINA: STORIA, FILOSOFIA E DIRITTO A CONFRONTO, tenutosi oggi pomeriggio presso la Sala Galeotti di via dei Caniana, 2, Bergamo. L’incontro ha segnato la decima edizione del convegno L’Europa e lo sport, e ha permesso di affrontare, da un punto di vista storico, giuridico e filosofico, il tema del ruolo dello sport nel più vasto contesto dell’attuale realtà sociale e politica. Il convegno si è posto ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 giugno 2022) Un’occasione per riflettere sul ruolo dellonel complesso periodo storico attuale: questo il senso del convegno organizzato dai Proff. Stefano Bastianon, Ordinario di Diritto dell’Unione europea nell’Università degli studi di Bergamo e Corrado Del Bò, Ordinario di Filosofia del diritto nella medesima Università, dal titolo LONEL CONTESTORUSSO-UCRAINA: STORIA, FILOSOFIA E DIRITTO A CONFRONTO, tenutosi oggi pomeriggio presso la Sala Galeotti di via dei Caniana, 2, Bergamo. L’incontro ha segnato la decima edizione del convegno L’Europa e lo, e ha permesso di affrontare, da un punto di vista storico, giuridico e filosofico, il tema del ruolo dellonel più vasto contesto dell’attuale realtà sociale e. Il convegno si è posto ...

