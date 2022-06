LIVE – Serie A 2022 2023 | il sorteggio del calendario del nuovo campionato DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 giugno 2022) Latestuale della compilazione deldeldi, che prenderà il via il prossimo sabato 13 agosto. La nuova stagione è alle porte e i venti club del massimo torneo italiano sono pronti a scoprire chi affronteranno nella prima giornata. Confermata anche per quest’anno l’asimmetria tra girone di andata e girone di ritorno. La novità sarà rappresentata dalla lunga pausa tra novembre e dicembre, dove ilfarà spazio ai Mondiali di Qatar, dove però, l’Italia non sarà presente. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. I CRITERI DI COMPILAZIONE DATA, ORARIO E TV AGGIORNA LA...