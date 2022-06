LIVE – Nuoto sincronizzato, venerdì 24 giugno Mondiali Budapest 2022: risultati in DIRETTA (Di venerdì 24 giugno 2022) La DIRETTA testuale delle gare di venerdì 24 giugno di Nuoto artistico ai Mondiali di Budapest 2022. Prosegue lo spettacolo del sincro: tornano in acqua Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero nelle qualifiche del programma libero, mentre le azzurre proveranno a lottare per il podio nella finale del libero a squadre. L’appuntamento è per le ore 10.00 con i preliminari del duo misto libero, mentre dalle ore 16.00 si svolgerà la finale del team libero. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 24 giugno PROGRAMMA Nuoto ARTISTICO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Latestuale delle gare di24diartistico aidi. Prosegue lo spettacolo del sincro: tornano in acqua Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero nelle qualifiche del programma libero, mentre le azzurre proveranno a lottare per il podio nella finale del libero a squadre. L’appuntamento è per le ore 10.00 con i preliminari del duo misto libero, mentre dalle ore 16.00 si svolgerà la finale del team libero. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 24PROGRAMMAARTISTICO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO ...

Pubblicità

OA_Sport : Fra poco la DIRETTA LIVE del nuoto artistico con il programma libero a squadre! SEGUILA CON NOI! - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2022 in DIRETTA: Ceccon Pilato e Paltrinieri vogliono l’ultima finale! - #Nuoto #Mondiali… - sportface2016 : LIVE - #Nuoto La diretta scritta della settima giornata dei Mondiali di #Budapest, segui la giornata in tempo reale… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Mondiali 2022 in DIRETTA: si comincia alle 10.00 - #Nuoto #artistico #Mondiali #DIRETTA: - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: riparte la… -