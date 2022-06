LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Zazzeri sesto, Panziera quarta! Pilato vola in finale nei 50 rana! Squalificata Di Pietro (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 19.01: E’ un quarto posto diverso rispetto a Gwangju. Allora sapeva tanto di delusione, oggi invece rimette Margherita Panziera sul LIVEllo delle prime al mondo dopo la forte delusione olimpica. E’ nettamente la migliore in Europea e cercherà di dimostrarlo a Roma 18.59: Oro per l’australiana McKeown con 2’05?08, secondo posto per la statunitense Bacon con 2’05?12, terzo posto per la statunitense White con 2’06?96, quarta Marghgerita Panziera con 2’07?27 18.58: ANCORA QUARTA MARGHERITA Panziera! Ha recuperato tanto nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI19.01: E’ un quarto posto diverso rispetto a Gwangju. Allora sapeva tanto di delusione, oggi invece rimette Margheritasulllo delle prime al mondo dopo la forte delusione olimpica. E’ nettamente la migliore in Europea e cercherà di dimostrarlo a Roma 18.59: Oro per l’australiana McKeown con 2’05?08, secondo posto per la statunitense Bacon con 2’05?12, terzo posto per la statunitense White con 2’06?96, quarta Marghgeritacon 2’07?27 18.58: ANCORA QUARTA MARGHERITA! Ha recuperato tanto nel ...

