LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Simona Quadarella di bronzo negli 800!!!! Zazzeri sesto, Panziera quarta! Pilato e Ceccon in finale!!! (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 20.05: Si chiude qui la nostra DIRETTA. Grazie per averci seguito e appuntamento a domenica mattina alle 9 per l’ultima sessione di batterie dei Mondiali di Budpest. Buona serata! 20.04: Bene i due ori azzurri, Benedetta Pilato miglior tempo in semifinale dei 50 rana e Thomas Ceccon in finale col quarto tempo nei 50 dorso. Domani saranno protagonisti. Chiude con il settimo posto la 4×100 stile libero mista 20.02: Rigenerata anche Margherita Panziera che ha centrato un quarto posto che vale nei 200 dorso con il ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI20.05: Si chiude qui la nostra. Grazie per averci seguito e appuntamento a domenica mattina alle 9 per l’ultima sessione di batterie deidi Budpest. Buona serata! 20.04: Bene i due ori azzurri, Benedettamiglior tempo in semifinale dei 50 rana e Thomasin finale col quarto tempo nei 50 dorso. Domani saranno protagonisti. Chiude con il settimo posto la 4×100 stile libero mista 20.02: Rigenerata anche Margheritache ha centrato un quarto posto che vale nei 200 dorso con il ...

