LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Lorenzo Zazzeri sesto nei 50 sl! Pilato vola in finale nei 50 rana! Squalificata Di Pietro (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 18.32: Al via nella seconda semifinale dei 50 rana Gorbenko (Isr), King (Usa), Tang (Chn), Van Niekerk (Rsa), Jefimova (Est), Hansson (Swe), Metz (Ned), Lazor (Usa) 18.30: BENEDETTA Pilato! L’azzurra vince la prima semifinale con 29?83, arrivo un po’ lungo, partenza non perfetta e comunque un ottimo crono. Secondo posto la lituana Meilutyte con 29?97, terza la brasiliana Conceicao con 30?28 18.27: E’ il momento della semifinale dei 50 rana donne. C’è subito Benedetta Pilato in corsia 4 nella prima. Al via ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI18.32: Al via nella seconda semidei 50 rana Gorbenko (Isr), King (Usa), Tang (Chn), Van Niekerk (Rsa), Jefimova (Est), Hansson (Swe), Metz (Ned), Lazor (Usa) 18.30: BENEDETTA! L’azzurra vince la prima semicon 29?83, arrivo un po’ lungo, partenza non perfetta e comunque un ottimo crono. Secondo posto la lituana Meilutyte con 29?97, terza la brasiliana Conceicao con 30?28 18.27: E’ il momento della semidei 50 rana donne. C’è subito Benedettain corsia 4 nella prima. Al via ...

