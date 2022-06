LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Ceccon, record italiano e semifinale! Pilato e Di Pietro ok, spareggio Lamberti. Squalificata Castiglioni (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 9.53: La nuotatrice lombarda non si spiega la squalifica. Dice che non è l’errore che aveva causato la sua squalifica ai Mondiali in vasca corta 9.52: Squalificata ARIANNA Castiglioni! 9.51: Benedetta Pilato vince con 29?80 l’ultima batteria, seconda l’estone Jefimova con 30?08, terza la cinese Tang in 30?36 9.49:; la sudafricana Van Niekerk con 29?77 vince la penultima batteria, seconda la tedesca Elendt con 30?12, terza la brasiliana Conceicao con 30?52, solo settima Meilutyte con 31?02. Ora Castiglioni e ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI9.53: La nuotatrice lombarda non si spiega la squalifica. Dice che non è l’errore che aveva causato la sua squalifica aiin vasca corta 9.52:ARIANNA! 9.51: Benedettavince con 29?80 l’ultima batteria, seconda l’estone Jefimova con 30?08, terza la cinese Tang in 30?36 9.49:; la sudafricana Van Niekerk con 29?77 vince la penultima batteria, seconda la tedesca Elendt con 30?12, terza la brasiliana Conceicao con 30?52, solo settima Meilutyte con 31?02. Orae ...

