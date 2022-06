LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Ceccon, Pilato e Paltrinieri vogliono l’ultima finale! (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 8.48: Arianna Castiglioni e la campionessa del mondo dei 100, Benedetta Pilato e una Arianna Castiglioni a caccia di riscatto cercheranno di raggiungere a braccetto la finale dei 50 rana che potrebbero parlare molto italiano. 8.46: Si parte alle 9.00 italiane con la settima mattinata di batterie: torna in vasca Gregorio Paltrinieri, per cui non dovrebbe essere un problema centrare un posto nella finale dei 1500 stile libero di domani 8.43: Dopo un avvio all’insegna dei trionfi azzurri nella prima grande manifestazione di un anno, il 2022, che ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI8.48: Arianna Castiglioni e la campionessa del mondo dei 100, Benedettae una Arianna Castiglioni a caccia di riscatto cercheranno di raggiungere a braccetto la finale dei 50 rana che potrebbero parlare molto italiano. 8.46: Si parte alle 9.00 italiane con la settima mattinata di batterie: torna in vasca Gregorio, per cui non dovrebbe essere un problema centrare un posto nella finale dei 1500 stile libero di domani 8.43: Dopo un avvio all’insegna dei trionfi azzurri nella prima grande manifestazione di un anno, il, che ...

