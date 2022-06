LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: si comincia alle 10.00 (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta dell’ottava giornata dei Mondiali di Nuoto artistico presso la Szechy Pool, la piscina da 50 metri all’interno dell’Isola Margherita in Ungheria. Dopo le due gare di ieri, il programma di oggi prevede altre due prove. Si comincerà alle ore 10:00 con il preliminare del duo misto libero. Dopo l’oro conquistato nel duo misto tecnico, Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero proveranno ad andare a caccia di una magica doppietta. Prima però, ci sarà il round di qualifica di questa mattina che servirà per scaldarsi al meglio in vista della grande finale dì domani pomeriggio. Il programma odierno terminerà poi nel pomeriggio alle 16:00 con la ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allascritta dell’ottava giornata deidipresso la Szechy Pool, la piscina da 50 metri all’interno dell’Isola Margherita in Ungheria. Dopo le due gare di ieri, il programma di oggi prevede altre due prove. Si cominceràore 10:00 con il preliminare del duo misto libero. Dopo l’oro conquistato nel duo misto tecnico, Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero proveranno ad andare a caccia di una magica doppietta. Prima però, ci sarà il round di qualifica di questa mattina che servirà per scaldarsi al meglio in vista della grande finale dì domani pomeriggio. Il programma odierno terminerà poi nel pomeriggio16:00 con la ...

Pubblicità

Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: riparte la… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia vuole continuare a sognare con Giorgio Minisini e Lucrezia… - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Margherita Panziera e Lorenzo Zazzeri in finale! Francesca Fangio settima nei… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2022 in DIRETTA: tanti azzurri a caccia di finali! Francesca Fangio vuole stupire nei 200 rana… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Mondiali 2022 in DIRETTA: quarto posto per Linda Cerruti e Costanza Ferro nel duo libero preli… -