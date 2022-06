LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Minisini e Ruggiero primi nel preliminare del duo misto libero! Alle 16:00 la finale del libero a squadre (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.12 Si chiude dunque qui il preliminare del duo misto libero. 11.11 Minisini E Ruggiero primi CON 90.5000! 27.1000 nell’esecuzione, 36.4000 nell’impressione artistica, 27.0000 nella difficoltà, questi i punteggi nello specifico. 11.10 Bellissima routine degli italiani! Attendiamo il punteggio! 11.07 I due azzurri hanno già vinto l’oro nel duo misto tecnico di lunedì e ora vanno a caccia del bis mondiale. 11.05 E ORA IL MOMENTO PIÙ ATTESO! TOCCA A GIORGIO Minisini E LUCREZIA Ruggiero! FORZA RAGAZZI! 11.04 Tomoka Sato e Yotaro Sato fanno meglio della Cina! 88.9000 il loro punteggio (26.6000, 35.6000, 26.7000). 11.02 È il momento di Tomoka Sato e Yotaro Sato. ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.12 Si chiude dunque qui ildel duo. 11.11CON 90.5000! 27.1000 nell’esecuzione, 36.4000 nell’impressione artistica, 27.0000 nella difficoltà, questi i punteggi nello specifico. 11.10 Bellissima routine degli italiani! Attendiamo il punteggio! 11.07 I due azzurri hanno già vinto l’oro nel duotecnico di lunedì e ora vanno a caccia del bis mondiale. 11.05 E ORA IL MOMENTO PIÙ ATTESO! TOCCA A GIORGIOE LUCREZIA! FORZA RAGAZZI! 11.04 Tomoka Sato e Yotaro Sato fanno meglio della Cina! 88.9000 il loro punteggio (26.6000, 35.6000, 26.7000). 11.02 È il momento di Tomoka Sato e Yotaro Sato. ...

