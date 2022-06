LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Giappone supera l’Italia in classifica (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.56 Sale a bordo vasca l’Ucraina adesso, seconda dietro la Cina nel preliminare. 16.55 E il Giappone si conferma avanti alle azzurre: 93.1333 il punteggio per le atlete del Sol Levante. 16.53 “Siamo migliorate rispetto alle eliminatorie, abbiamo dato tutto e si è visto in acqua. Soddisfatte anche del risultato, abbiamo fatto quello che dovevamo” le parole di Gemma Galli in zona mista. 16.49 Adesso il Giappone, terza due giorni fa in 92.7667. 16.48 Primo posto provvisorio! 91.9000 il punteggio delle azzurre! Potrebbe bastare per passare almeno la Spagna al quarto posto. 16.47 Buooona la routine italiana! Vediamo adesso se le ragazze verranno premiato nel punteggio. 16.42 Ma adesso tocca all’Italia! Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.56 Sale a bordo vasca l’Ucraina adesso, seconda dietro la Cina nel preliminare. 16.55 E ilsi conferma avanti alle azzurre: 93.1333 il punteggio per le atlete del Sol Levante. 16.53 “Siamo migliorate rispetto alle eliminatorie, abbiamo dato tutto e si è visto in acqua. Soddisfatte anche del risultato, abbiamo fatto quello che dovevamo” le parole di Gemma Galli in zona mista. 16.49 Adesso il, terza due giorni fa in 92.7667. 16.48 Primo posto provvisorio! 91.9000 il punteggio delle azzurre! Potrebbe bastare per passare almeno la Spagna al quarto posto. 16.47 Buooona la routine italiana! Vediamo adesso se le ragazze verranno premiato nel punteggio. 16.42 Ma adesso tocca al! Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, ...

