LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: fra poco l’Italia nella prova tecnica a squadre (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.28 Tocca al Messico adesso, che aveva chiuso la prima prova in 87.5333. 16.27 Gran Bretagna che migliora un po’ il suo punteggio, ma rimane ultima, almeno sulla carta, in 82.8000. 16.21 Quarta nazione in vasca la Gran Bretagna, dodicesima in 82.3667. 16.20 Nonostante un peggioramento del risultato di poco meno di due decimi e mezzo, la Grecia balza in testa in 88.1667. 16.14 Arriva la Grecia, che era settimo dopo i preliminari in 88.4000. 16.12 Anche il Kazakistan si migliora di poco più di mezzo punto, ma rimane dietro a Israele. 16.07 Ora è il momento del Kazakistan, che mercoledì era undicesimo in 82.5000. 16.06 Leggero miglioramento per Israele, che chiude in 85.5667. 16.01 Ecco le israeliane, che aprono ufficialmente la finale del programma libero a ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.28 Tocca al Messico adesso, che aveva chiuso la primain 87.5333. 16.27 Gran Bretagna che migliora un po’ il suo punteggio, ma rimane ultima, almeno sulla carta, in 82.8000. 16.21 Quarta nazione in vasca la Gran Bretagna, dodicesima in 82.3667. 16.20 Nonostante un peggioramento del risultato dimeno di due decimi e mezzo, la Grecia balza in testa in 88.1667. 16.14 Arriva la Grecia, che era settimo dopo i preliminari in 88.4000. 16.12 Anche il Kazakistan si migliora dipiù di mezzo punto, ma rimane dietro a Israele. 16.07 Ora è il momento del Kazakistan, che mercoledì era undicesimo in 82.5000. 16.06 Leggero miglioramento per Israele, che chiude in 85.5667. 16.01 Ecco le israeliane, che aprono ufficialmente la finale del programma libero a ...

