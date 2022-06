LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: fra poco la finale del libero a squadre (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.54 Ucraina seconda in 94.3667 e Giappone terzo in 92.7667. Le azzurre hanno chiuso al quinto posto in 91.2667, dietro alla Spagna (91.4333). 15.52 Dodici le Nazionali a sfidarsi. Cina al comando mercoledì, con il punteggio di 95.8000. 15.48 Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro Gemma Galli, Marta Iacoacci, Enrica Piccoli e Francesca Zunino vanno a caccia di un posto al sole dopo il quinto posto del preliminare. 15.45 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del programma libero a squadre di Nuoto artistico! 11.20 Per il momento la nostra DIRETTA LIVE termina qui. Il prossimo appuntamento con il ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.54 Ucraina seconda in 94.3667 e Giappone terzo in 92.7667. Le azzurre hanno chiuso al quinto posto in 91.2667, dietro alla Spagna (91.4333). 15.52 Dodici le Nazionali a sfidarsi. Cina al comando mercoledì, con il punteggio di 95.8000. 15.48 Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro Gemma Galli, Marta Iacoacci, Enrica Piccoli e Francesca Zunino vanno a caccia di un posto al sole dopo il quinto posto del preliminare. 15.45 Buongiorno a tutti e benvenuti alladelladel programmadi! 11.20 Per il momento la nostratermina qui. Il prossimo appuntamento con il ...

Pubblicità

OA_Sport : Fra poco la DIRETTA LIVE del nuoto artistico con il programma libero a squadre! SEGUILA CON NOI! - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2022 in DIRETTA: Ceccon Pilato e Paltrinieri vogliono l’ultima finale! - #Nuoto #Mondiali… - sportface2016 : LIVE - #Nuoto La diretta scritta della settima giornata dei Mondiali di #Budapest, segui la giornata in tempo reale… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Mondiali 2022 in DIRETTA: si comincia alle 10.00 - #Nuoto #artistico #Mondiali #DIRETTA: - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: riparte la… -