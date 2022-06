LIVE MotoGP, GP Olanda 2022 in DIRETTA: Miller domina sul bagnato, 11° Bagnaia, 17° Quartararo. Dalle 14.10 la FP2 (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.51 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla FP2 alle ore 14.10. Grazie e buon proseguimento di serata. 10.49 Non forza minimamente anche Quartararo, appena 17° ma consapevole che la sua Yamaha sia migliorata sul bagnato. Chiude invece 21° Andrea Dovizioso, sempre più in difficoltà. 10.47 Per quanto riguarda gli italiani, non forza Bagnaia, solamente 11°, davanti a Di Giannantonio. 14° Bezzecchi davanti a Morbidelli, mentre Bastianini fatica parecchio ed è anche autore di una scivolata spettacolare. 10.45 Il weekend di Assen inizia con una sessione condizionata da pioggia battente e piloti che amano il bagnato a farla da padrone. Miller detta il passo, quindi alle sue spalle ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.51 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla FP2 alle ore 14.10. Grazie e buon proseguimento di serata. 10.49 Non forza minimamente anche, appena 17° ma consapevole che la sua Yamaha sia migliorata sul. Chiude invece 21° Andrea Dovizioso, sempre più in difficoltà. 10.47 Per quanto riguarda gli italiani, non forza, solamente 11°, davanti a Di Giannantonio. 14° Bezzecchi davanti a Morbidelli, mentre Bastianini fatica parecchio ed è anche autore di una scivolata spettacolare. 10.45 Il weekend di Assen inizia con una sessione condizionata da pioggia battente e piloti che amano ila farla da padrone.detta il passo, quindi alle sue spalle ...

