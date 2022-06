LIVE Italia-Giappone volley, Nations League 2022 in DIRETTA: squadre in campo, a breve il fischio d’inizio (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55 Le due squadre sono in campo allo Smart Araneta Coliseum di Quezon City. A breve la presentazione dei sestetti +1, poi il fischio d’inizio. 12.53 Ricordiamo che, per questa tappa nelle Filippine, il CT Fefè de Giorgi non siede in panchina con la squadra. Redini in mano dunque al suo vice Nicola Giolito mentre lui recupera completamente dai sintomi del Covid. 12.51 Bisognerà fare molta attenzione alle due bocche da fuoco Yuji Nishida e Yuki Ishikawa, visti entrambi nel Campionato Italiano nell’ultima stagione. 12.49 Dall’altra parte della rete un’altra squadra con 4 vittorie ed 1 sconfitta all’attivo in questa VNL. Il Giappone si sta confermando tra le nazionali più in forma del momento. ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.55 Le duesono inallo Smart Araneta Coliseum di Quezon City. Ala presentazione dei sestetti +1, poi il. 12.53 Ricordiamo che, per questa tappa nelle Filippine, il CT Fefè de Giorgi non siede in panchina con la squadra. Redini in mano dunque al suo vice Nicola Giolito mentre lui recupera completamente dai sintomi del Covid. 12.51 Bisognerà fare molta attenzione alle due bocche da fuoco Yuji Nishida e Yuki Ishikawa, visti entrambi nel Campionatono nell’ultima stagione. 12.49 Dall’altra parte della rete un’altra squadra con 4 vittorie ed 1 sconfitta all’attivo in questa VNL. Ilsi sta confermando tra le nazionali più in forma del momento. ...

