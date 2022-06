LIVE Italia-Giappone volley, Nations League 2022 in DIRETTA: gli azzurri inseguono altri 3 punti (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport, appassionati del grande volley, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per la Pool 3 della volleyball Nations League 2022! L’Italia viene da quattro successi consecutivi e non ha certo intenzione di fermarsi, ma dall’altra parte della rete c’è un avversario molto insidioso. Tanto quanto gli azzurri, anche il Giappone ha perso un solo match dei cinque sinora disputati, ma ha una posizione migliore in classifica alla luce del punto conquistato nella sconfitta per 3-2 contro gli Stati Uniti. Una vittoria oggi per l’Italia varrebbe ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport, appassionati del grande, buongiorno e benvenute/i alladi, match valido per la Pool 3 dellaball! L’viene da quattro successi consecutivi e non ha certo intenzione di fermarsi, ma dall’altra parte della rete c’è un avversario molto insidioso. Tanto quanto gli, anche ilha perso un solo match dei cinque sinora disputati, ma ha una posizione migliore in classifica alla luce del punto conquistato nella sconfitta per 3-2 contro gli Stati Uniti. Una vittoria oggi per l’varrebbe ...

Pubblicità

ESA_Italia : Un folto gruppo di esperti @esa si unisce anche quest'anno a #AsteroidDay LIVE! Marco Micheli, gli astronauti Mich… - fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - misterj1995 : RT @lavitapensata1: Italia a Tavola… colei che ci regalò una live dell’inaugurazione prima di essere ingiustamente fermata, per noi per sem… - bot_naps : Il famoso demente di Pongo ha quittato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - Emergenza24 : [24.06-03:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE -