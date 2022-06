LIVE Italia-Giappone volley, Nations League 2022 in DIRETTA: 12-10, gli azzurri partono forte ma il Giappone non molla (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-14 Fermata la pipe di Ishikawa ma poi chiude Nishida con un colpo incredibile. 15-13 Primo tempo di Galassi a terra dopo uno scambio lungo. 14-13 Prima pipe per Ishikawa e subito punto. 14-12 Grande precisione in attacco di Lavia, che esce da una situazione difficile in diagonale. 13-12 Ishikawa approfitta del muro in ritardo e va a segno. 13-11 Sempre a segno Romanò! 12-11 A segno il primo tempo di Yamauchi. Siamo al Time-out tecnico. 12-10 Che bomba di Romanò! Diagonale imprendibile. 11-10 Fortunato qui il Giappone. La difesa di Onodera si arrampica sul nastro e va a terra. 11-9 Invasione di Lavia su un’alzata troppo vicina a rete. 11-8 Ricambia il favore Michieletto. 11-7 Errore al servizio di Ran. 10-7 Ricezione imprecisa di Michieletto, chiude Ishikawa. 10-6 Ecco il ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-14 Fermata la pipe di Ishikawa ma poi chiude Nishida con un colpo incredibile. 15-13 Primo tempo di Galassi a terra dopo uno scambio lungo. 14-13 Prima pipe per Ishikawa e subito punto. 14-12 Grande precisione in attacco di Lavia, che esce da una situazione difficile in diagonale. 13-12 Ishikawa approfitta del muro in ritardo e va a segno. 13-11 Sempre a segno Romanò! 12-11 A segno il primo tempo di Yamauchi. Siamo al Time-out tecnico. 12-10 Che bomba di Romanò! Diagonale imprendibile. 11-10 Fortunato qui il. La difesa di Onodera si arrampica sul nastro e va a terra. 11-9 Invasione di Lavia su un’alzata troppo vicina a rete. 11-8 Ricambia il favore Michieletto. 11-7 Errore al servizio di Ran. 10-7 Ricezione imprecisa di Michieletto, chiude Ishikawa. 10-6 Ecco il ...

