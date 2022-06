LIVE – Italia-Giappone 20-25, 25-21, 26-24, 19-25, 1-1: VNL maschile 2022 volley in DIRETTA (Di venerdì 24 giugno 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Giappone, match della Week 2 della volley Nations League (VNL) maschile 2022. Gli azzurri, reduci dalla netta vittoria contro la Germania, vanno a caccia di altri tre punti contro l’ostica formazione asiatica. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.00 Italiane di venerdì 24 giugno. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV VNL maschile 2022, IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL 2022: TUTTI I LIVE MASCHILI E FEMMINILI TUTTI I ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Latestuale di, match della Week 2 dellaNations League (VNL). Gli azzurri, reduci dalla netta vittoria contro la Germania, vanno a caccia di altri tre punti contro l’ostica formazione asiatica. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.00ne di venerdì 24 giugno. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV VNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL: TUTTI IMASCHILI E FEMMINILI TUTTI I ...

