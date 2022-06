LIVE Italia-Giappone 2-3 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: gli azzurri si arrendono ad uno straordinario Giappone (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.18 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Noi di OA Sport vi ringraziamo per averci seguito e per essere stati con noi. L’appuntamento per gli appassionati del volley è domani, alle 13.00, per l’incontro tra Italia e Slovenia, rematch dell’ultima finale europea. Non mancate! 15.16 Chiude come miglior marcatore Yuji Nishida con 28 punti, ma da sottolineare la prestazione di Yuki Ishikawa, straordinario in tutti i fondamentali. Con 22 punti è Daniele Lavia il miglior scorer degli azzurri, seguito dai 16 di Michieletto e Romanò, un po’ ondivaghi nel rendimento all’interno del match. 15.14 Non c’è da disperarsi comunque per i ragazzi di Fefè De Giorgi. Il Giappone è una delle ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.18 La nostrafinisce qui. Noi di OA Sport vi ringraziamo per averci seguito e per essere stati con noi. L’appuntamento per gli appassionati delè domani, alle 13.00, per l’incontro trae Slovenia, rematch dell’ultima finale europea. Non mancate! 15.16 Chiude come miglior marcatore Yuji Nishida con 28 punti, ma da sottolineare la prestazione di Yuki Ishikawa,in tutti i fondamentali. Con 22 punti è Daniele Lavia il miglior scorer degli, seguito dai 16 di Michieletto e Romanò, un po’ ondivaghi nel rendimento all’interno del match. 15.14 Non c’è da disperarsi comunque per i ragazzi di Fefè De Giorgi. Ilè una delle ...

