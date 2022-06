LIVE Italia-Giappone 2-2 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: 12-12, grande equilibrio nel quinto set (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-15 Muro di Ishikawa su Romanò dalla seconda linea e il Giappone si aggiudica per 2-3 il match. 13-14 Si fa perdonare l’opposto che tira una gran palla sulle mani del muro. Match Point Giappone. 13-13 Che regalo Nishida, si fa ingolosire e tira fuori. 12-13 Fa ancora la differenza il servizio di Ishikawa. La palla torna in campo Giapponese e chiude Yamauchi. 12-12 Ran a segno con la pipe! Tornato alla grande lo schiacciatore dopo il colpo alla schiena. 12-11 SBAGLIA ISHIKAWA! Errore del capitano Giapponese dopo uno scambio lunghissimo. 11-11 Continuano ad accumularsi gli errori al servizio per gli azzurri, stavolta è toccato a Michieletto. 11-10 Altra sette alzata da Giannelli per Anzani che va a segno. 10-10 Il nostro ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-15 Muro di Ishikawa su Romanò dalla seconda linea e ilsi aggiudica per 2-3 il match. 13-14 Si fa perdonare l’opposto che tira una gran palla sulle mani del muro. Match Point. 13-13 Che regalo Nishida, si fa ingolosire e tira fuori. 12-13 Fa ancora la differenza il servizio di Ishikawa. La palla torna in campose e chiude Yamauchi. 12-12 Ran a segno con la pipe! Tornato allalo schiacciatore dopo il colpo alla schiena. 12-11 SBAGLIA ISHIKAWA! Errore del capitanose dopo uno scambio lunghissimo. 11-11 Continuano ad accumularsi gli errori al servizio per gli azzurri, stavolta è toccato a Michieletto. 11-10 Altra sette alzata da Giannelli per Anzani che va a segno. 10-10 Il nostro ...

