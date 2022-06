LIVE Italia-Giappone 2-1 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: incredibile rimonta per gli azzurri firmata Daniele Lavia (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-11 Confusione dal lato del campo azzurro, Nishida non perdona in diagonale. 6-10 Onodera a segno con un primo tempo. 6-9 Tocco di grande furbizia di Giannelli! 5-9 Risponde alla grande Yuji Nishida. 5-8 Dalla seconda linea stavolta Romanò trova una perfetta parallela! 4-8 Pipe poderosa di Yuki Ishikawa, non può nulla Balaso. 4-7 A segno Romanò con una grande diagonale dalla seconda linea. 3-7 Altra battuta vincente per il Giappone. Traiettoria insidiosa di Yamauchi che mette in crisi Michieletto. 3-6 Altro errore al servizio per Yuri Romanò. Il quarto per lui. 3-5 A segno Lavia da posto 4. 2-5 Ace di Ishikawa. 2-4 Fermato due volte in difesa Ishikawa ma purtroppo non basta. Ran chiude con la pipe. 2-3 MURONE DI ROMANÒ IN 1 VS 1! 1-3 Scambio lungo chiuso da Yuji Nishida sulle ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-11 Confusione dal lato del campo azzurro, Nishida non perdona in diagonale. 6-10 Onodera a segno con un primo tempo. 6-9 Tocco di grande furbizia di Giannelli! 5-9 Risponde alla grande Yuji Nishida. 5-8 Dalla seconda linea stavolta Romanò trova una perfetta parallela! 4-8 Pipe poderosa di Yuki Ishikawa, non può nulla Balaso. 4-7 A segno Romanò con una grande diagonale dalla seconda linea. 3-7 Altra battuta vincente per il. Traiettoria insidiosa di Yamauchi che mette in crisi Michieletto. 3-6 Altro errore al servizio per Yuri Romanò. Il quarto per lui. 3-5 A segnoda posto 4. 2-5 Ace di Ishikawa. 2-4 Fermato due volte in difesa Ishikawa ma purtroppo non basta. Ran chiude con la pipe. 2-3 MURONE DI ROMANÒ IN 1 VS 1! 1-3 Scambio lungo chiuso da Yuji Nishida sulle ...

Pubblicità

fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - ConslancioOnlus : RT @ConslancioOnlus: ?????? Aggiungi ai preferiti del vostro browser il nostro Elenco di Sperimentazioni #SLA #LIVE! ?? - RetweetzTwitch : RT @AmalaTV_: Grazie a tutti per il grande seguito giornaliero, compreso quello di oggi alla live presentazione del calendario di #SerieA,… - marco_tassone : RT @AmalaTV_: Grazie a tutti per il grande seguito giornaliero, compreso quello di oggi alla live presentazione del calendario di #SerieA,… - AmalaTV_ : Grazie a tutti per il grande seguito giornaliero, compreso quello di oggi alla live presentazione del calendario di… -